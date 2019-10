Summertown, dans le Tennessee, c'est là que vous attend le McKamey Manor, la maison hantée la plus terrifiante au monde!

Le but de la visite, arriver au bout des 10 heures de découverte de ce manoir.

Personne n'est arrivé à bout de la visite, et ce sont pourtant des milliers de curieux qui se sont inscrits, parmi eux des aficionados de l'adrénaline, des soldats et des marines, mais aucun n'est sorti vainqueur en 16 ans d’existence !

Pour tenter le grand frisson et d’essayer d’empocher les 20.000 dollars (18.000 euros), Il faut être âgé d’au moins 21 ans, apporter un certificat médical indiquant que vous êtes aptes physiquement et mentalement, avoir une assurance en cas de problème de santé, signer une clause de décharge de 40 pages, se définir un safeword (un mot de secours) pour tout arrêter une fois dans la maison.

Une fois ceci réalisé, le participant aura le droit d'entrer en échange d'un sac de nourriture pour chien (pour les animaux du propriétaire) et de l'obligation de regarder une vidéo de deux heures qui plonge dans l’ambiance. Place ensuite à la maison des cauchemars. Derniers petits détails qui ont leur importance... pour empocher le gros lot (20.000 dollars) une fois à l’intérieur : interdiction de jurer, de fumer, de boire, de manger, de courir, ou de toucher les accessoires et les acteurs.

Pour corser le tout, chaque visite est adaptée aux peurs du candidat.

Une belle expérience pour apprendre à mieux se connaitre? non ?