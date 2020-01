Sylvie a voulu mettre en rogne son mari et cela a... payé!

Elle ne connaît absolument rien de près ou de loin au ballon rond. Pourtant, Sylvie a gagné 593.393,70 € en pariant sur des scores de football au "Tabac d'Annet" à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), écrit Le Parisien. Sa tactique est infaillible ou presque, comme elle l'explique pour la FDJ (Française des jeux): "Ma technique est très simple : je joue l'inverse des pronostics de mon père et de mon mari qui sont fans de foot et jouent régulièrement au Loto Foot ensemble."

On peut dire que la femme a eu le nez creux en ne suivant pas les deux "experts": 14 bons résultats sur 14 duels des championnats français, italien et anglais. Elle a avoué qu'il lui a fallu "quelques heures pour réaliser." En plus, elle n'en est pas à son coup d'essai ! La Française avait déjà empoché 40.000 euros en utilisant le même procédé.