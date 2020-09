Sylvain, un professeur des écoles de l'Essonne entièrement tatoué, est menacé par l'inspection académique de ne plus pouvoir exercer son métier dans les classes de maternelle. Il explique sa situation à BFMTV :

Le crâne rasé et fleuri, les yeux noircis par l'encre de tatouage, ce professeur a déjà enseigné à tous les niveaux de la maternelle à la primaire, mais aussi au collège, en SEGPA et même en Angleterre. BFMTV a tendu son micro aux parents et élèves à la sortie des cours. "Le fond de ses yeux tatoués, ça m'a d'abord fait peur, raconte une de ses anciennes élèves. Mais mes parents m'ont encouragé à ne plus avoir peur et maintenant je n'en ai plus peur. C'est même presque mon prof préféré. C'est un professeur plus gentil que ce que j'avais pensé en fait."

Sylvain explique que tout se passe bien avec les parents des enfants de sa classe et "avec les enfants aussi. Une fois passée la surprise, on travaille bien et ils trouvent que je suis le plus cool."