Après avoir été exclu de The Voice pour des propos jugés racistes, un clip du chanteur dans une collaboration assez étonnante avec Jacquie et Michel a refait surface.

Dans ce clip qui date de 2020, on y voit le jeune homme avec l’actrice de film X Tiffany Leiddi. Intitulé "Merci Qui ?", cette vidéo a tout de même été visionnée plus de 1,4 million de fois sur YouTube. Dans les colonnes du Parisien, il avait expliqué cette collaboration inattendue. "Ils m’avaient contacté un soir où j’étais en direct sur Twitch et j’avais dit ’pourquoi pas’ en rigolant et puis… on l’a fait !", avait-il expliqué.

Ce lundi, alors que les quatre chanteurs dans le fauteuil s'étaient retournés, The Vivi a été exclu par la production à cause de tweets racistes et homophobes qui datent de son adolescence. L’avocat Jérémie Assous, spécialisé dans les contrats de candidats est venu défendre le jeune homme de 21 ans. Selon lui cette décision serait illégale. "La sanction de la production est encore plus sévère que la loi qui prévoit qu’un casier judiciaire s’efface à 18 ans. On ne peut pas reprocher à un jeune adulte des propos qu’il a tenus quand il était mineur affirme-t-il.

Selon lui, l'artiste est censé jouir, comme tout le monde, d'une certaine liberté d'expression. "Peu importent les âneries qu’il ait pu écrire, que ça soit de l’humour lourd ou abject comme peut en faire Charlie Hebdo quand ils caricaturent le pape sodomisant un enfant. Quelle est l’étape d’après ? L’interdiction d’être grossier ? On a le droit de choquer et d’être nul."