Tessica Brown est une jeune Américaine qui aime partager son quotidien sur le réseau social Instagram où s'amuser sur Tik Tok. Avec plus de 570.000 abonnés au compteur, cette habitante de Louisiane a également partagé auprès de ses followers sa mésaventure qui l'a menée tout droit vers les urgences de l'hôpital situé à quelques kilomètres de chez elle.

Via une vidéo postée sur son profil, Tessica a expliqué qu'elle se coiffait habituellement avec du gel. Mais, étant tombée à court, celle-ci a décidé d'innover en tentant le pari de voir l'effet qu'allait avoir sur ses cheveux le spray Gorilla Glue, qui est en fait de la super glue généralement utilisée pour la fixation des carreaux de salle de bain, du parquet et des terrasses et qui résiste très bien à... l'humidité !

"Mes cheveux sont figés depuis un mois maintenant", a-t-elle expliqué. "Regardez, mes cheveux ne bougent plus ! Je les ai lavés quinze fois, et ils ne bougent toujours pas."

Il n'en fallait pas plus pour que sa vidéo devienne très vite virale sur Instagram et les conseils les plus farfelus étaient également à retrouver dans les commentaires. Quelques-uns ont retenu l'attention de Tessica mais la solution miracle n'a pas été trouvée par l'instagrameuse qui a, en dernier recours, décidé de se rendre à l'hôpital pour trouver une solution.

La jeune américaine a dû se faire opérer au niveau des racines de son cuir chevelu et doit désormais suivre un long traitement à base d'eau stérile pour espérer retrouver ses cheveux d'antan. La marque Gorilla Blue, qui a eu écho de cette histoire, a indiqué au site TMZ qu'elle aurait dû verser de l'alcool dès l'application du spray sur son crâne. Sauf que, vu que ses cheveux étaient coincés depuis plus d'un mois, il était bien trop tard pour passer par cette solution car son cuir chevelu était certainement fracturé à la racine.