Illégal mais intelligent, le stratagème mis au point par ce jeune homme de 19 ans a déjà fait le tour de la Toile. Les faits se déroulent le 17 septembre à Montbéliard en France dans un supermarché. L'adolescent souhaite acheter une console de jeux, mais n'a pas l'intention de payer le prix fort. Il prend donc la fameuse PS4 et se rend au rayon fruits et légumes où il pèse l'engin. Il colle alors sur le paquet l'étiquette affichant le prix de 9,29 euros en lieu et place de celle indiquant la vraie valeur de la console. Une fois à la caisse, le jeune Français fait passer l'article au caissier qui n'y voit que du feu. Résultat des courses: l'adolescent repart avec sa PS4 et économise une sacrée somme d'agrent.





Fort de son succès, le Français essaie de réitérer l'opération le lendemain. Mais une fois n'est pas coutume, le jeune se fait prendre la main dans le sac.