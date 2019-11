Les faits se sont produits dans un élevage reculé, situé dans l'extrême nord de l'Australie, rapportent les médias locaux lundi.



Selon l'agence de presse australienne AAP, ce garde forestier âgé de 54 ans avait les bras et les jambes déchirés après avoir été attaqué par le crocodile dimanche soir au Captain Billy's Landing dans la péninsule du Cap York dans l'Etat du Queensland. L'homme pêchait à la mouche, seul, au bord d'une rivière lorsque l'animal est sorti de l'eau, l'a mordu à la jambe et s'est accroché à sa main. Le quinquagénaire a ensuite piqué le crocodile dans les yeux pour se défaire de sa mâchoire, selon le récit des ambulanciers. Après s'être libéré, l'Australien a conduit seul pendant une heure avant de recevoir de l'aide de son voisin. Ils ont ensuite dû faire encore 45 minutes de route pour atteindre une autre station d'élevage, d'où la victime a été héliportée vers l'hôpital de Cairns. L'homme est dans un état grave mais stable, avec des blessures graves à ses deux bras et ses jambes, selon l'hôpital. Quant au crocodile, il sera probablement et retiré de cette zone, selon le département de l'Environnement du Queensland.