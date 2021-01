David Kodat est un homme généreux. Ce barbier français a l'habitude de coiffer des stars depuis plusieurs années. Ainsi, il avait avoué au Parisien en 2019 s'occuper parfois de la coupe de Maître Gims avant son concert au Zénith de Strasbourg. Ou encore de tous les joueurs du Racing Club de Strasbourg pour se faire beau afin de fêter la victoire en Coupe de la Ligue.

Pourtant, dans son salon à Strasbourg, l'Alsacien a décidé d'aider une personne sans domicile fixe. Et le résultat est stupéfiant !

Avec sa grosse barbe et ses cheveux longs, on n'avait du mal à déceler un sourire chez cet homme. Il est aujourd'hui comme neuf. En réalité, David Kodat tente de coiffer les sans abri tous les dimanche. Comme il l'explique à nos confrères parisiens: "Depuis 5 ans, je coiffe gratuitement les SDF, chaque dimanche. C'est une démarche qui me tient à cœur pour les aider à retrouver un peu de dignité", témoigne-t-il. "Je mets autant de cœur à l'ouvrage avec ces sans-abri qu'avec les stars de la NBA. Ce sont évidemment des clients comme les autres."

Sur TikTok, sa vidéo a fait un véritable malheur. Visionnée plus de 20.000 fois sur le réseau social, elle a suscité énormément de réactions. Les internautes n'ont pas manqué la transformation réussie de l'homme autant que le geste du barbier. "Le changement est radical, cela lui va à ravir" explique l'un d'eux. "Les cheveux et la barbe, cela change tout" affirma un autre. Ou encore: "Cela le rajeunit tellement. On voyait déjà de la bonté dans son regard, mais là, c’est encore plus saisissant".

Effectivement, c'est ce que l'on peut appeler un relooking très réussi !