Maxime Matthys, un jeune artiste belge habitant à Rennes, est sorti dans la rue habillé d'une drôle de façon.

Recouvert d'attestations de sortie, le fameux papier obligatoire en France pour justifier les déplacements en période de confinement, l'artiste s'est promené le 23 mars dernier dans les rues de la ville française sous les yeux médusés des quelques passants. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité à le filmer.



Maxime Matthys a fini par se faire arrêter par des policiers, qui lui ont demandé les raisons de sa sortie. Il leur a donc tendu une des nombreuses attestations dont il était recouvert. Il leur a ensuite expliqué que ce "déguisement" faisait, en fait, partie d'une performance artistique qu'il a intitulée "Sortez couverts".

Les officiers de police l'ont laissé repartir, sa sortie étant justifiée, mais lui ont demandé de détruire son costume, afin d'éviter les attroupements autour de lui, plusieurs personnes s'étant approchées de lui pour observer son accoutrement. Sur France Bleu, Maxime Matthys a détaillé les raisons de cette performance artistique: "Le costume est un peu une métaphore de la situation actuelle et de la politique de santé publique qui est assez dingue : la quarantaine et le confinement sont des techniques qui ont été créées au Moyen Âge pour lutter contre les épidémies de l’époque comme la peste ou la lèpre. En 2020, avec notre armada d’innovations technologiques on se retrouve à utiliser ces techniques moyenâgeuses".

L'artiste de 25 ans ne voulait pas faire de la provocation, mais ainsi questionner la société et amener le public à s'interroger. "Disparaître sous une montagne d'attestations comme ça dans la rue, c'est une manière de questionner, de provoquer les gens et d'une manière le gouvernement. Le questionnement c'est : que sont ces attestations ? Que représentent-elles ? Pourquoi en est-on arrivé au point de devoir rester enfermés chez nous et écrire sur un bout de papier la raison pour laquelle on sort dans la rue ?", a-t-il déclaré au micro de la radio française.