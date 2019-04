Scène de film d'horreur. "Nous étions à pied, au niveau du Village gourmand à la plage, quand le phénomène est apparu. Le nuage de mouches se déplaçait d’ouest en est. On en avait plein les cheveux, les gens ne paniquaient pas, mais beaucoup tentaient de repousser les insectes. Nous avons marché jusqu’au pont Henri-Hénon, vers Calais-Nord, avec tous ces insectes qui volaient dans tous les sens", raconte un témoin de la scène à la Voix du Nord. " On était en train de manger, et soudain il y a eu plein de mouches. Du coup, on est parti plus loin", raconte un autre.

Un nuage d'insectes a visiblement chamboulé le quotidien des habitants de Calais, en ville et à la plage.

De quoi s'agit-il? Non, pas d'un remake de l'Exorciste, mais bien d'un phénomène naturel, comme l'explique un désinfecteur au sein d'une société spécialisée, à nos confrères de la VDN. Des phénomènes similaires ont aussi été observés ailleurs dans la région française, à Audresselles, Wimereux, Escalles, Sangatte, Marck et Oye-Plage. "La période est propice à l'éclosion des œufs", explique René Poulain, le désinfecteur. "Mais je n'ai jamais été confronté à un tel nuage de mouches, ni en ville, ni en mer", nuance-t-il.