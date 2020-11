Sur la séquence, tournée en 2019 mais publiée fin octobre, on peut voir l'ancienne ballerine Marta C. González, souffrant d'Alzheimer, reproduire la chorégraphie du "Lac des cygnes". Dès les premières notes de la musique de Tchaïkovski, la dame âgée lève les bras et reproduit les mouvements exacts, devant un personnel très ému. L'espace de quelques secondes, l'ex-ballerine star a semblé retrouver la mémoire d'une chorégraphie qu'elle a exécutée un nombre incalculable de fois dans sa jeunesse.

Malheureusement, Marta C. González est décédée avant la publication de la vidéo. Si l'association a tout de même tenu à partager ce petit film, c'est pour prouver à quel point la musique peut aider les patients souffrant de troubles neurodégénératifs.