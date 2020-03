Après les annonces de mise en quarantaine de certaines régions, des rayons de magasins ont été vidés.

Les plus inquiets se ruent ces derniers jours sur certains produits comme le riz, les pâtes mais aussi le papier toilette ou les gels désinfectants.

Un homme d'affaires britannique a adapté les différents gains des machines de ses salles de jeux aux préoccupations actuelles de ses clients. Fini les nounours, les téléphones et gadgets en tout genre, vous pouvez dès à présent gagner du papier toilette pour 65 centimes et payer un peu plus pour tenter d'attraper un gel désinfectant.

À CNN, Rob Braddick a déclaré que cette décision avait pour but de remonter le moral des gens en des temps incertains: "J'espère que l'idée provoquera quelques sourires. Je pense que tout le monde en a besoin' , explique-t-il.