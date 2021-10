Jack Walter, un anglais de 23 ans, a dépensé environ 6.000€ pour poursuivre sa passion pour les 90s.

Le jeune homme parcourt souvent eBay et les brocantes tout en portant des jeans Levi's taille haute et des pulls bien large comme à l'époque. Il dit trouver du réconfort dans cette époque. Même si les autres pensent qu'il est "fou" de ne pas profiter du présent, il espère recréer le "confort" de la maison de ses parents quand il était enfant.

En raison de sa vie à la campagne, il affirme que son téléphone des années 90 avec antenne extensible lui assure un meilleur réseau que son téléphone portable.

", explique-t-il au Daily Mail.

Pour Jack, les années 90 avaient "l'équilibre parfait entre suffisamment de technologie pour nous divertir, mais pas assez pour se sentir surmené."

Le partage des vidéos sur TikTok, de sa maison où il prétend vivre dans les années 90, lui a valu plus de 5.000 abonnés."Au départ, j'ai décidé de partager ma maison sur TikTok parce que je m'ennuyais en confinement et je voulais m'amuser un peu. Ensuite, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils se souvenaient de beaucoup d'objets de ma maison et qu'ils ressentaient la même chose à propos des années 90."

