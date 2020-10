Dans un supermarché du groupe Tesco, les clients et les employés sont restés abasourdis par la réaction d'un homme à qui on avait demandé de porter un masque, pourtant obligatoire, à l'intérieur du magasin, rapporte The Sun.

Lorsqu'on lui a fait la remarque, l'individu s'est emporté et a commencé à crier, injurier et jeter tout ce qui pouvait lui passer sous la main dans les rayons.

La police locale a confirmé qu'un homme avait été arrêté pour dommage criminel ainsi que pour l'agression, avec blessure mineure de l'un des employés.