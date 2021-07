La vidéo, postée sur les réseaux sociaux, témoigne de l'importante explosion ayant presque coûté la vie à Barry West, un homme de 57 ans.

Alors qu'il marchait sur un trottoir dans le quartier du Queens, à New York, l'homme s'est fait surprendre par une explosion soudaine d'un trottoir. Sur les images, on peut voir que la puissance de la détonation a propulsé l'homme à terre. L'homme a cependant été chanceux : à la fin de la vidéo, on voit qu'il a réussi à se lever et à s'écarter des flammes.

Selon ses amis, qui se sont entretenus avec NBC New York, il a été admis à l'hôpital et souffre de brûlures au second degré.

La compagnie d'électricité Con Edison a déclaré enquêter sur la cause de l'explosion. "Nous exprimons notre sincère préoccupation pour la victime et nos regrets pour cet incident", a ajouté la compagnie. "Nous lui souhaitons un rétablissement complet et rapide".