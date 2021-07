Certains rêvent de gagner une médaille olympique, d'autres d'aller dans l'espace. Cet américain âgé de la cinquantaine rêve quant à lui de courir sur l'eau.

Reza Baluchi ne prétend pas être doté de pouvoirs divins. Passionné de course, l'homme voulait courir sur l'eau et parcourir les 1 600 km séparant la Floride de New York. Pour cela, l'homme a mis au point une embarcation à l'allure bien étrange. L'engin ressemble en effet à une roue de hamster géante. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que prévu.

Moins de 50 kilomètres après son départ, l'homme s'est retrouvé échoué sur la côte. Le bureau du shérif a déclaré aux médias locaux que l'homme avait rencontré des "complications qui l'ont ramené à terre". Les gardes-côtes lui sont donc venus en aide. Ils se sont également assurés que le navire et son occupant se conformaient aux normes en vigueur pour leur sécurité, explique le bureau du shérif.

Heureusement, Reza Baluchi s'en tire sain et sauf. Seul son moral aura pris un coup. Interviewé par la chaîne Fox 35 News, l'homme a expliqué collecter des fonds pour les services publics via cet exploit sportif. Il a également précisé que ce n'était pas la première fois qu'il essayait de voyager à bord de sa "bulle", puisqu'il avait déjà dû être secouru deux fois après s'être échoué à bord de son engin.

Malgré ces échecs, l'homme ne perd pas espoir. "Je vais montrer aux gens que tout ce que vous voulez faire, faites-le", a-t-il déclaré. "N'écoutez personne. Poursuivez vos rêves!"