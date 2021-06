Comme quoi, il n'est pas nécessaire de réaliser une performance spectaculaire pour entrer au Guinness Book. Il aura donc suffit à Will Cutbill, un Britannique qui rêvait de voir son nom dans le livre des records, d'empiler cinq petits chocolats M&M's pour voir son rêve réalisé. Une performance qui paraît quelque peu dérisoire, mais "c'est bien plus difficile que ça en a l'air", d'après Will Cutbill, dont l'histoire est rapportée par CNN.

Même les responsables du Guinness Book ont été assez surpris lorsque le Britannique les a contacté pour dire qu'il venait de battre le record de la plus haute tour de M&M's du monde. "Quand je leur ai dit qu'il y en avait cinq, ils étaient choqués. Ils voulaient aussi essayer et tenter de me battre", a raconté Will Cutbill. Le précédent record du genre était détenu par un Italien et un Australien, qui avaient empilé quatre petits chocolats de la marque. Battre l'ancien record a pris des heures au nouveau détenteur, qui a commencé à s'y mettre durant le confinement.

"J'étais totalement excité quand j'y suis arrivé", a encore ajouté Will Cutbill, dont la vidéo de "l'exploit" a été diffusée sur les réseaux sociaux du Guinness Book, et le record officialisé.