Depuis plusieurs jours, Paris est tout blanc. Bien calé dans ses bottines, armé de ses skis et de ses battons, un homme s'est présenté au sommet enneigé de Montmartre. Le dénommé Nathan comptait profiter des quelques centimètres de neige pour faire une première descente à ski depuis longtemps. Une équipe de l'agence Reuters a immortalisé la descente et les quelques chutes.

Cette initiative, présentée comme une réaction à la fermeture des pistes de ski, n'aurait peut-être pas été visionnée autant de fois si Nathan avait descendu la pente de Montmartre sans difficulté. "Puisque le gouvernement a fermé les stations, on fait comme on peut. Et ici, ils ont fermé aussi nos parcs, donc on est réduit à ça, malheureusement", a expliqué le skieur parisien.

L'idée de Nathan a même fait rigoler les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui ont réagi sur Twitter : "Heureusement qu’on organise les Jeux d’été et pas ceux d’hiver."