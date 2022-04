La chaîne de magasins de vêtements JBC arrive sur Fortnite, ce jeu vidéo gratuit développé par le studio Epic Games. Depuis son arrivée en 2017 sur toutes les plates-formes comme les PC, Mac, Xbox One, PS4, iOS (iPhone/iPad) Nintendo Switch et même sur Android. Un phénomène toujours aussi populaire auprès des jeunes (et des moins jeunes, fans de gaming) parce qu’il est aussi bien un jeu de construction qu’un jeu de survie. On y joue en Battle Royale, c’est-à-dire que sur cent joueurs, il ne doit en rester qu’un, tout se passant sur une île.

Mais alors que vient faire un magasin JBC sur Fortnite ? L’entreprise familiale belge vient en effet de créer une filiale numérique associée à des défis dans le jeu Fortnite, en collaboration avec Alexander Dumon, expert en e-sports. L’objectif est de continuer à parler directement aux jeunes clients de la marque qui sont de plus en plus dans le gaming et les univers virtuels. "Grâce à cette prouesse numérique, nous sommes aussi pré sents dans le monde de nos jeunes clients, par le biais d’une expérience unique", précise le CEO de JBC, Bart Claes.

Le magasin JBC dans Fortnite est basé sur la boutique JBC K’dee dans le Quartier bleu, à Hasselt. Il a été créé en collaboration avec une équipe spécialisée dans la création d’univers personnalisés dans Fortnite. Mais a tout pour être reconnaissable au premier coup d’œil.

Ce magasin numérique ne vend cependant pas de vêtements, "mais vous pouvez participer au JBC Fortnite Challenge. Les joueurs peuvent se promener dans la boutique, sauter, suivre un parcours et, bien sûr, relever le défi final", explique Alexander Dumon.

Au cours des épreuves, les joueurs doivent réaliser le meilleur temps. Ils peuvent ainsi remporter des V-Bucks (monnaie Fortnite) et des bons JBC. Et pour l’occasion, la marque a créé une collection capsule pour adultes, garçons, filles avec des t-shirts et des sweats Among Us, Tetris, Pac-Man, PlayStation, Minecraft, Xbox et Pokémon. E.W.