Attention, n'essayez surtout pas de faire de même chez vous, c'est dangereux !

On ne compte plus les défis qui ont envahi internet ces dernières années. Le dernier en date? Un challenge qui consiste à placer une pièce de monnaie entre le chargeur d'un téléphone et la prise électrique. Comme vous pouvez vous en douter, ce contact produit des étincelles qui peuvent causer des brûlures et des incendies. Mais cela n'a pas empêché quelques ados en recherche de sensations fortes de publier le résultat de leurs exploits sur l'application TikTok.

Cette semaine, les pompiers de Plymouth (Massachusetts, Etats-Unis) ont dû intervenir après que deux ados ont tenté de relever ce challenge sur les lieux de leur école. C'est un professeur de la Plymouth North High School qui a remarqué que deux élèves tentaient d'introduire une pièce de monnaie entre un chargeur et la prise. Il aussitôt alerté les pompiers. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer et aucun dégât matériel n'a été causé (mis à part sur les prises électriques).

Face à ce nouveau défi, le chef des pompiers de Plymouth a tenu à mettre les jeunes en garde. "Nous ne voulons pas voir des enfants se blesser ou même être tués. C'est très dangereux, ils auraient pu être électrocutés ou provoquer des incendies", a-t-il déclaré à plusieurs médias . "Les jeunes n'ont pas toujours conscience des risques qu'lis courent."

Si vos enfants utilisent TikTok et qu'ils voient ces vidéos passer, mettez-les en garde quant aux dangers qu'ils courent.