Cette multitude de réactions amusées a poussé l’intéressé à commenter cette tenue. " Dans le Vermont, nous savons ce qu’est le froid. Et nous ne sommes pas vraiment préoccupés par les questions de mode. Nous voulons juste rester au chaud", a-t-il indiqué à la chaîne américaine CBS News.

Et cette image n'est visiblement pas prête de disparaître : le magasin de campagne de Bernie Sanders propose pour 45 dollars un sweat en coton organique avec un imprimé de cette pose du sénateur. Il n'est pas question toutefois de profiter de l'occasion pour en tirer du profit: 100 % des bénéfices seront reversés à Meal on Wheels Vermont, une association qui assure des repas et de la compagnie aux personnes dans le besoin.

Sans grand étonnement, le site web indique que le délai de livraison est de trois à six semaines "en raison de la forte demande pour ce produit"... mais rassure sur sa qualité, "probablement le vêtement le plus chaud des défilés de mode".