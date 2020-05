L’humoriste belge Dena Divah a réalisé un "remix" en détournant le discours de notre Première ministre

Que Sophie Wilmès en personne a vu et qui "l’a fait beaucoup rire". "Après sa conférence de presse, j’ai repris un bout de phrase que je trouvais hyperdrôle et rythmé, et je l’ai remixé avec les moyens du bord, nous explique celle dont le one-woman-show s’intitule Princesse Guerrière. Son ‘Dit, dit, dit en dat doet’ est repris en mode rave party, rap, deejay mais aussi jazz, classique et latino." Et depuis, le morceau fait le tour des réseaux et a même été diffusé ce lundi dans la séquence de Laurence Bibot pour Entrez sans frapper sur La Première. Avant que notre Première ministre ne commence une future carrière musicale à son insu ?