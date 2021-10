Un toboggan pour le moins obscène pourrait-il avoir pris place dans un parc destiné aux enfants à Paris ? C'est en tout cas ce que certains internautes ont cru en raison d'un tweet énigmatique. En effet, un utilisateur du réseau social a posté une photo d'une installation pour le moins surprenante, un toboggan en forme de pénis. En légende du cliché, il écrit: "Ça va Hidalgo ? On dérange pas ? Les nouveaux jeux dans l’école de ma fille, c’est quoi ce délire?"

Il n'en a pas fallu plus pour affoler la toile. De nombreux internautes se sont indignés. "Honteux", "Message subliminal et insultes au contribuable, nos politiques sont à vomir", "Dites-moi que ce n’est pas vrai", peut-on notamment lire en commentaires. Pourtant, en quelques clics on s'aperçoit rapidement que l'auteur de ce message est en réalité "un troll". Que les Parisiens se rassurent donc.

Ledit toboggan existe par contre lui réellement, il avait été installé provisoirement dans le parc Fletcher au Canada pour les besoins du tournage d'un film.