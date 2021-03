Les employés de la compagnie aérienne Southwest Airlines ont pour habitude de trouver des milliers d'objets perdus chaque année entre les sièges ou dans les allées de leurs avions. Mais il y a peu, un agent de propreté a repéré un jouet Buzz L'Eclair portant le nom d'un certain Hagen et qui était griffonné sur la botte du jouet, comme dans le dessin animé Toy Story. Sachant ce que peut représenter un jouet aux yeux d'un petit enfant, l'agent n'a pas hésité à faire savoir à ses supérieurs qu'il aimerait bien que ce jouet retrouve son jeune propriétaire.

La compagnie aérienne a dès lors fait des recherches et, sur la liste des passagers, se trouvait effectivement le jeune Hagen, 2 ans, fils de Ashley Davis. Ceux-ci avaient atterri à l'aéroport de Dallas Love Field au Texas fin janvier et avait récupéré leur voiture de location avant de remarquer qu'il manquait le fameux Buzz l'Eclair, malheureusement oublié dans l'avion. Le souci est que, au moment où la famille a réalisé que le fidèle compagnon de Hagen avait disparu, l’avion était déjà en vol vers Little Rock, dans l'Arkansas. C'est là que Jason, l'employé de la compagnie aérienne, a trouvé le compagnon de Woody.

© Southwest Airlines

La maman, Ashley Davis a déclaré que sa famille s'était rendue à Dallas pour un voyage express après la mort subite de l'oncle de son mari. "C'était un long vol avec un enfant de deux ans et moi-même enceinte de 7 mois", a-t-elle expliqué sur Facebook. "Quand nous avons atterri à Lovefield, je pensais que j'avais rassemblé toutes nos affaires. Lorsque nous sommes arrivés à la voiture de location et que nous nous sommes installés, j'ai rapidement réalisé que nous n'avions pas Buzz."

"Mon fils était dévasté, il aimait tellement son Buzz et avait même son nom écrit sur la semelle de sa botte, tout comme le Buzz du film qui a le sien au même endroit", a-t-elle poursuivi.

La maman du petit Hagen a également déclaré qu'elle était sur le point d'abandonner les recherches du jouet car le coût pour soumettre une réclamation à la compagnie aérienne était supérieur au coût du jouet. Plus d'une semaine plus tard, elle a reçu un e-mail de Jason l'informant qu'il avait trouvé Buzz.

© Southwest Airlines

"La pensée et le soin qu'il a mis pour garder précieusement le Buzz l'Eclair de Hagen quand il l'a retrouvé dans l'avion étaient d'une gentillesse extrême", explique la mère de famille. "Ce sera un souvenir qu'il devra chérir pour toujours."

© Southwest Airlines

Pour ramener Buzz l'Eclair entre les mains de Hagen, Southwest Airlines a a mis les petits plats dans les grands puisque Buzz a été placé dans une boîte décorée à la main avec une lettre et des images décrivant son "voyage".

"Je suis très heureux de revenir vers vous une fois ma mission terminée", lit-on dans la lettre. "J'ai pu explorer l'aéroport et le port spatial de Little Rock, Arkansas."