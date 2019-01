En raison d'un problème informatique, le vol en direction de New York a été reporté de plusieurs heures. Une conséquence qui n'a pas plus à une dame, cliente de la compagnie. Cette dernière a perdu son calme ainsi que sa patience et s'est mise à hurler sur l'employé, qui n'avait d'autre choix que de l'écouter.





Dre London, le manager du rappeur Post Malone, était présent dans le terminal et a filmé la scène.