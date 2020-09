Alors que celui qui filme s'exclame "It looks like a fairy tale" ("C'est comme dans un conte de fée"), il ne s'attendait pas à ce qui allait arriver !

Dans la vidéo, on peut apercevoir un homme qui monte sur un bateau pour rejoindre une femme sur le bateau adjacent. Arrivé à sa hauteur, le gentleman va chercher une petite boîte noire dans sa poche arrière, contenant une bague de fiançailles.

La femme, folle de joie, enlace son futur mari. Malheureusement, l'excitation de l'annonce a déclenché l'accélérateur du bateau ! On voit alors l'engin se projeter vers l'avant. La femme glisse à son tour et donne un coup de pied à son futur mari, propulsé dans l'eau.

Sur Twitter, l'auteur de la vidéo rassure tout le monde : "Personne n'est blessé et surtout ... Elle a dit Oui !"