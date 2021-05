C'est sur le tube "Moi...Lolita" d'Alizée que les humoristes catalans ont décidé de tourner en dérision l'ancien Premier ministre français. La chanson intervient après la récente démission de son poste de conseiller municipal à la mairie de Barcelone et débute avec un "Moi je m'appelle Manuel Valls" qui nous met tout de suite dans l'ambiance. On y voit un acteur, ressemblant fort à l'homme politique, se balader et danser dans les rues de Barcelone en chantant.

Le compte Twitter de l'émission catalane a publié la vidéo en ajoutant "Au revoir !". Manuel Valls, qui avait décidé de se lancer en politique à Barcelone, sa ville de naissance, n'est visiblement pas en réussite jusqu'à présent.

La vidéo en question :