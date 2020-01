Un groupe de professeurs et de parents demande le licenciement immédiat d'une enseignante maternelle après la diffusion d'une vidéo où on la voit occupée de réveiller un enfant à l'aide de son pied.

Sur ces quelques secondes d'images, on peut apercevoir une enseignante qui réveille un enfant endormi avec son pied. Dominique Birotte, qui a filmé la scène, a indiqué que son ancienne collègue faisait cela souvent.

"Elle réveillait souvent les enfants de cette façon tout comme elle leur criait dessus sans raison. Je lui ai souvent fait la remarque et lui ai demandé à plusieurs reprises d'arrêter mais on ne pouvait rien lui dire quand elle était de mauvaise humeur. Une fois, elle a agrippé un enfant a frappé sa tête sur sur une table" explique notamment Dominique Birotte à divers médias américains.

Bien que le problème ait été signalé aux responsables de l'école, rien n'a été fait pour le résoudre.

Un communiqué a été publié par le directeur de l'école en questions, Kevin Ward, qui a déclaré que les parents de l'enfant dans la vidéo avaient été informés de l'incident.

"Nous savons qu'un ancien employé a partagé une vidéo avec des interactions élèves-enseignant. Bien que nous ne tolérons en aucune façon les actions sur la vidéo, nous voulons assurer aux familles des élèves de notre école que toutes les parties impliquées ont été consultées et que des mesures disciplinaires appropriées ont été prises (...) dès que les informations nous ont été présentées.

Les parents de l'enfant dans la vidéo ont été informés et ont eu la possibilité de visionner la vidéo. L'individu que nous pensons être responsable de la vidéo n'est plus une employée de New Orleans College Prep" a notamment indiqué l'école.