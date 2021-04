Sur TikTok, un utilisateur a demandé à des parents de partager leurs expériences en matière de gros bébé.

C'est alors que Shans a raconté l'histoire de son fils qui est né avec 6,35kg et 60 centimètres après 38 semaines de grossesse.

"A 38 semaines et un jour, j’ai eu mon deuxième fils par césarienne avec deux médecins qui m’ont aidée, parce qu’il est arrivé avec 6,35 kilos. Clairement, il était le plus gros bébé de l’hôpital. Il n’y avait même pas de couches pour lui ni de vêtements, ils ont dû monter à la pédiatrie pour prendre des couches de taille trois et il est rentré à la maison avec des vêtements de taille six à neuf mois", raconte-t-elle.