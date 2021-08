Une gérante d'un snack chasse un homme armé avec... la graisse de la friteuse Divers La Rédaction Face à un voleur armé, la gérante du snack ne s'est pas laissée faire. © shutterstock

Il était presque minuit à Rotterdam samedi, quand un homme armé est entré dans une friterie en espérant repartir avec le pactole. Mais, comme le rapporte la chaîne néerlandaise NOS, la gérante a rapidement réagi et jeté de la graisse bouillante sur l'individu. "La propriétaire n’a pas hésité un instant et a jeté de la graisse de friture dans la direction de son agresseur", a précisé la police. Touché au dos par l'huile, le bandit a pris la fuite et la police s'est mise à ses trousses.