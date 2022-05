Vendredi dernier, des clients du magasin Aldi de Trans-en-Provence, en France, ont vécu un moment très particulier, rapporte Var Matin. Deux clients ont en effet confié au quotidien français qu'une "généreuse inconnue" avait réglé leurs achats, sans qu'ils ne lui demandent rien.

En se dirigeant ce jour-là vers les caisses du magasin après avoir fait leurs emplettes, Magali et Yann remarquent qu'une dame "probablement âgée d'une quarantaine d'années, portant de grosses lunettes de soleil" tourne autour des caisses et s'adresse à une personne devant eux dans la file. Mais les deux clients ne comprennent pas vraiment ce qu'il se passe, jusqu'à ce que ce soit à leur tour de régler leurs achats. "Au moment de ranger les derniers articles, la dame s'approche de nous et nous demande si ça ne nous dérange pas qu'elle paie nos courses", raconte Magali à Var Matin.

Stupéfaite, la jeune femme veut refuser, mais la mystérieuse inconnue sort directement sa carte et règle les 123 euros d'emplettes en lançant au couple: "Vous vous ferez plaisir d'une autre façon!". "Nous sommes restés bêtes [...] Nous n'avions jamais vu ça". Et la généreuse inconnue a encore offert les courses de la cliente suivante, qui est ressortie en larmes du supermarché.

Ayant "gagné une certaine somme d'argent", l'inconnue aux lunettes de soleil souhaitait "faire plaisir à des gens autour d'elle". C'est réussi!