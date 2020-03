Sa blague a soulevé l'indignation....

Yulia Ushakova est une instagrameuse russe de 29 ans. Pour amuser ses followers, elle s'est fendue d'une blague qui n'a pas fait rire tout le monde. Sur une photo, on voit la femme en maillot de bain confectionné avec... des masques de protections ! Forcément, en cette période de coronavirus et de confinement, cette blague ne passe qu'à moitié...

Afin de faire rire les internautes, elle a également ajouté une légende: "Je viens de commander ce maillot de bain tendance sur AliExpress. Les valves intégrées permettent à la peau de respirer mais, malheureusement, vous ne pouvez pas le porter pendant plus de deux heures. Je ne sais pas si c’est devenu un nouveau défi sur Instagram mais j’aime l’idée. Qu’en pensez-vous?"

Si elle récolte tout de même plus de 9500 like en trois jours, la toile s'en est également prise à son inconscience. Sous la photo, on peut lire des messages comme "Il y a un manque mondial de masques. C’est la pire blague que j’ai vue pendant ces horribles jours", "Au moment où ces masques peuvent sauver une vie, ce n’est pas la meilleure blague que vous pouvez faire" ou encore "Totalement stupide et irrespectueux envers tous les médecins et tous ceux qui souffrent."

Plusieurs pays dans le monde sont en pénurie de masques à cause du virus dont la Belgique...