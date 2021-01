Alors qu'elle présentait la météo sur la chaîne américaine ABC7 ce jeudi, Leslie Lopez a été confrontée à une situation pour le moins cocasse.

En effet, en plein direct, le fils de la présentatrice américaine est soudainement apparu à l'écran, avant de se jeter dans les jambes de sa mère. L'explication qui en découle est d'autant plus mignonne: Leslie Lopez présentait en fait la météo depuis son domicile à Los Angeles, et c'est à ce moment précis que son bébé Nolan, huit mois, a décidé de faire ses premiers pas!

Un peu surprise, la météorologue a néanmoins réagi avec le plus grand professionnalisme: " On dirait qu'il y a un bébé juste en dessous de moi", a déclaré Leslie Lopez en riant, avant de continuer à donner les températures attendues dans différentes villes californiennes, dans le plus grand sérieux. A l'issue de son bulletin, elle a pris son bébé dans ses bras et informé les téléspectateurs: " Il marche désormais, et moi j'ai perdu tout contrôle", a-t-elle expliqué, avec un grand sourire aux lèvres.



Quelques heures plus tard, Leslie Lopez est revenu sur cet épisode joyeux dans l'émission "Good Morning America": " Nolan a récemment appris à marcher, et il a décidé de montrer son talent à 5h40 du matin, alors que tous les Etats-Unis regardait la télévision", a expliqué la présentatrice. " Pour la toute première fois, il est passé de la position assise à la position debout. D'une part, je suis vraiment fière de lui. Et de l'autre je suis très contente qu'il n'ait pas fait une grosse chute en direct à la télévision", a encore souri la présentatrice.