Il y a sept ans, le couple a eu un premier fils. Il a ensuite accueilli une fille quelques années plus tard, avant une première paire de jumeaux. En novembre 2017, Hailyn et Hannah sont la première surprise de Petrina et Trevor. Il y en aura deux autres.

En mai 2019, Madame McArthur a donné naissance à une deuxième paire de jumeaux, un garçon et une fille nommés Kai et Kitty. Avant, le 29 novembre 2021, de voir arriver Félix et Francine, troisième duo en quatre ans.

"Je me sens fatiguée pour elle"

Une fratrie de huit enfants, c'est plutôt rare de nos jours. Une fratrie de huit avec autant de jumeaux, c'est clairement extraordinaire.

Selon Dre Stéphanie Cooper, obstétricienne basée à Calgary, le taux global de jumeaux au Canada est d'environ 1 sur 90. Une statistique qui inclut les jumeaux nés avec l'aide de médicaments pour la fertilité. "C'est vraiment une situation inhabituelle d'avoir trois paires de jumeaux en quatre ans. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à ovuler plus d'un ovule par cycle, cela vous rendrait plus susceptible d'avoir des jumeaux lors d'une grossesse ultérieure."

"Je me sens fatiguée pour elle, mais ça doit aussi être amusant", rigole la médecin.

"Que signifie deux de plus ? J'étais déjà habituée au chaos", s'amuse la maman qui confirme ne pas avoir beaucoup de temps pour elle. Mais elle assure que ce n'est pas bien grave vu qu'elle reçoit beaucoup d'amour et beaucoup de câlins.