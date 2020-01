Dans une vidéo qui est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, on y voit une demi-douzaine de personnes en venir aux mains... alors qu'un homme mange tranquillement son kebab.

Cet homme, qui mange son repas dans un restaurant de Portsmouth avec un calme olympien alors que plusieurs personnes se portent des coups violents, s'appelle Chris et est âgé de 52 ans. Sans vraiment le vouloir, cet anglais est ainsi devenu une star des réseaux sociaux et le véritable héros de la vidéo.

En effet, il est assez rare de voir quelqu'un d'aussi insensible alors que la tension est à son comble. Par ailleurs, Chris s'est confié à nos confrères du Daily Mail afin d'expliquer un tel sang-froid.

"Je me suis tourné et j’ai vu un gars et un employé du restaurant se lancer des choses, et ensuite, un autre grand gars a donné un coup de pied dans le comptoir", commente-t-il. "À un certain moment, j’ai pensé me lever, mais je savourais mon kebab et mes frites... mais les frites n’étaient pas si bonnes que ça", fait-il remarquer.

Les yeux fixés sur son téléphone portable, et toujours en mangeant, Chris ne s'est probablement pas rendu compte que la suite de la bagarre s'est déroulée sur le trottoir, en dehors du restaurant.

Il était sûrement en train de terminer ses frites... "pas si bonnes que ça".