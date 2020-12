En effet, alors que la BBC diffusait un reportage où l'on pouvait entendre une personne jouer de la cornemuse, la caméra s'est dirigée par erreur sur le journaliste qui a été surpris en train de...bâiller en plein direct !

Réalisant rapidement qu'il était occupé de réaliser une sacrée bourde, Ben Brown a tenté de reprendre l'antenne de la manière la plus professionnelle possible mais trop tard: la scène a fait le tour des réseaux sociaux et fait réagir les internautes.



Ben Brown a lui-même commenté l'épisode: "Mes excuses pour ceci chers téléspectateurs. J'étais à la fin d'une longue journée après un début à 5 heures du matin lorsque le réalisateur m'a filmé par erreur. Les dangers du direct à la télévision !"