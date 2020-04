Il y a quelques jours, le célèbre tennisman a en effet publié une vidéo sur laquelle il apparaît perfusé dans son lit. Sur les images, Yannick Noah s’amuse à jouer un patient recevant une perfusion de whisky… pour faire un clin d’œil humoristique à la situation actuelle du pays.

Si l’ancien sportif a rapidement supprimé sa vidéo après avoir réalisé sa petite bourde, elle a pourtant été enregistrée et vivement relayée par de nombreux internautes… Si certains ont trouvé cela amusant, prétextant qu’il faut rire et dédramatiser la situation, pour d’autres, il s’agit là d’un manque de respect pour ceux qui se battent au quotidien contre le coronavirus notamment.

Des masques avec des chaussettes

Plus sérieusement, Yannick Noah rentabilise plutôt bien son temps. Il s'est mis à confectionner des masques... avec ses chaussettes! Pour faire profiter ses followers de sa trouvaille, il a posté une petite vidéo sur Instagram où il explique comment réaliser son propre masque à partir de papier toilette et de tissus élastique comme celui des chaussettes. Et on peut dire que le résultat est crédible, reste à savoir si c'est vraiment efficace.