Il saute de son pick-up volé pour fuir la police… en skate-board ! (VIDEO)

Catch Me If You Can, vailel que vaille. Un homme recherché pour vol de pick-up a tenté de fuir la police californienne sur un.. skate-board, à Los Angeles, il y a quelques semaines. Les images, diffusées par la police californienne, permettent de voir Pedro Villalobos sauter brusquement d’un pick-up volé en sautant sur une planche à roulettes après avoir perdu le contrôle du véhicule lors d’une poursuite policière.