Ce mercredi 5 juin, elle a délibérément tenté de traverser un passage à niveau fermé pour entretien et dont la surface de route avait été retirée. Dans une vidéo publiée par Infrabel sur ses réseaux sociaux, on peut observer la conductrice faire plusieurs manœuvres pour traverser le passage à niveau et arrive ensuite ce qui devait arriver: elle se retrouve coincée sur les rails.

Comme l'annonce clairement le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge, sur cette ligne entre Bruxelles et Gand, les trains circulent à 120km/h, à fréquence de quatre trains par heure. L'erreur de cette dame aurait pu lui être fatale. Sur Twitter, Infrabel y va d'ailleurs de son petit commentaire : "Des images à tomber par terre".

Grâce à l'intervention du personnel d'Infrabel, une collision a été évitée et le véhicule a été dégagé des voies.