En visite ce lundi 17 août sur le site d'une usine thermoélectrique à Aracaju (dans l'Etat brésilien du Sergipe), Jair Bolsonaro s'est distingué, bien malgré lui.

En plein bain de foule, le président brésilien a voulu porter haut un enfant avec ses bras, saut qu'il s'agissait en réalité d'un homme nain. Dès qu'une femme l'interpelle pour lui demander s'il s'agit bien d'un enfant, Bolsonaro se rend compte de sa boulette, dépose le nain et s'en va.

Diffusée deux jours plus tard sur Twitter, la vidéo a déjà été visionnée plus de 2 millions de fois et de nombreux internautes n'ont pas hésité à railler le dirigeant du Brésil.

Sur les réseaux, ils ont également été nombreux à dénoncer l'attitude de Bolsonaro, censé montrer l'exemple mais qui réalise un bain de foule sans masque.