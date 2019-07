Qiao Biluo est une influenceuse et vidéaste active sur le site DouYu, une plateforme de partage de vidéos en direct, similaire à la très populaire Twitch. Dans ses vidéos, la vloggeuse chinoise qui s'est créé une base de 100.000 followers grâce à son "physique agréable", joue à des jeux vidéos. Celle qui profitait de l'attrait de son faciès s'est vue en bien mauvaise posture quand le filtre "beauté" qu'elle utilisait a connu un bug. Résultat, le spectateur a pu découvrir le vrai visage de Qiao Biluo: une dame de 58 ans, bien portante, non maquillée. Un véritable contraste avec la personne qu'elle incarnait et qui était à la base de son succès. La vloggeuse était louée pour sa voix "douce" et "apaisante", et certains de ses plus fervents admirateurs lui envoyaient de l'argent en échange de ce "spectacle". Selon le tabloïd chinois Global Times, cité par Vice, l'adepte du direct a récolté quelque 100.000 yuan (environ 13.000 euros).

Après le glitch, qui fut à l'origine de la révélation du subterfuge de la jeune femme, nombre de ses fans ont décidé de se désabonner de sa chaîne et de ne plus la suivre. Le Global Times explique que les followers de Qiao Biluo étaient pour la plupart des hommes possédant une faible vie sociale, dont le seul loisir était de rester statiques devant leur ordinateur.

Mais l'incident n'a pas mis fin à la chaîne de la dame de 58 ans. Au contraire, son nombre de suiveurs a explosé: 650.000 au total ! Sur son profil DouYu, l'influenceuse a déclaré que le glitch n'en était pas un et faisait l'objet d'une démarche volontaire afin d'attirer la popularité.