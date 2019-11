La jeune femme n'a pas vérifié où elle posait le pied en reculant.

Emilie Koford, une jeune Américaine de 20 ans, ne pensait pas courir un risque en voulant photographier sa maman du haut d'une falaise du Grand Canyon. Et pourtant, elle a manqué de se tuer.

L'incident s'est produit le 28 octobre dernier. Kevin Fox, un cameraman, a filmé la scène par hasard. On peut voir la mère et sa fille au bord d'une falaise, puis Emilie reculer pour prendre en photo sa maman. Mais elle n'a pas vérifié derrière elle et son pied est parti dans un trou. Heureusement pour elle, elle a réussi à s'appuyer sur la roche et a évité le pire.