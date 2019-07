En voilà une qui n'a, semble-t-il, jamais pris l'avion. Fait affirmé par nos confrères du journal The Sun. Elle n'a visiblement pas saisi les instructions de base de la phase d'enregistrement.





Le personnel de l'aéroport et les touristes présents ont assisté à une scène des plus cocasses, puisque la dame qui venait s'enregistrer, est montée sur le tapis roulant, bagage à la main, avant de chuter lourdement une fois que le système fut actionné. Le tapis qui a pour seul but d'envoyer les bagages en soute, n'était certes pas prévu pour accueillir autre chose qu'une valise, et sûrement pas un être humain.





Incrédules, tout autant que le voyageurs, les agents présents au stand de l'aéroport ont secouru la dame, afin qu'elle ne finisse sa course dans la salle de tri des bagages. Une scène captée par les caméras de surveillance de l'aéroport et qui a atterri sur la toile pour en faire rire beaucoup d'autres.