Il faut avoir une confiance aveugle dans le mode de conduite automatique...

Un automobiliste californien a assisté, interloqué, à la cocasse mais inquiétante scène: il a doublé un conducteur endormi au volant de sa Tesla, voiture électrique doté d'un mode de conduite automatique (AutoPilot). Le tout à vive allure sur une autoroute fréquentée de Los Angeles !

C’est la passagère de Clint Olivier qui a capté le moment sur l’autoroute 5. Selon le couple, la Tesla électrique filait à presque 120 km/h, sans dévier de sa ligne.

Pour rappel, mode d'autoconduite ou non, il est interdit d'abandonner la route du regard et de mettre sa vigilance sur off. Tesla himself indique que "le pilote automatique ne doit être utilisé que par un conducteur complètement attentif, avec ses mains sur le volant et qui est prêt à reprendre la conduite à tout moment."