La commune de Laigneville a mobilisé 5 camions pour ramener au pollueur la montagne d'immondices déversées illégalement... Le maire, Chistophe Dietrichn, ne l'a pas loupé !

Retour à l'envoyeur ! En France, durant la nuit du 5 au 6 janvier dans la commune de Laigneville, un homme peu scrupuleux a commis un dépôt clandestin XXL : il a jeté pas moins de 10 tonnes de déchets dans un champ. Le maire de cette localité de l'Oise d'un peu moins de 5.000 âmes, Christophe Dietrich, n'est pas resté inactif : il a mobilisé plusieurs camions pour lui retourner le tas d’immondices ! L'arroseur arrosé, ou, plutôt, le pollueur pollué.

“Les mecs sont venus tout le week-end déposer leur merde (sic). Et donc ce sont vraiment des gars sans cerveau parce que comme ils ont été filmés et suivis, on a aucun mal à identifier l’entreprise”, a commenté le maire sur les réseaux sociaux.

Pas trouvé la déchetterie, se défend, maladroitement, le contrevenant

Il a fallu moins de 48 heures pour identifier le pollueur. Qui, paraît-il, s'est défendu en disant qu'il n'avait... pas trouvé la déchetterie.

L'individu n'en restera pas quitte : “Il va s’en tirer avec cinq fois 800 euros puisque chaque camion est facturé 800 euros, poursuit le maire. Donc, il va s’en tirer avec 4.000 euros sachant qu’on a monopolisé 10 bonhommes des services techniques et cinq véhicules pour venir ramener à ce monsieur ce qui lui appartenait”.