L'attentat de Londres, revendiqué par Daech, a donné lieu à une attitude qui a pas mal énervé ce policier britannique...

Ce week-end, la ville de Londres a malheureusement une nouvelle fois été le théâtre d'un attentat de nature terroriste, revendiqué depuis par Daech.

L'attaque au couteau qui a fait trois blessés dimanche dans le sud de Londres (Streatham) est "de nature islamiste" et son auteur, tué par la police, portait un "engin" factice, a indiqué la police britannique. Dans un communiqué, la Metropolitan Police a précisé que des agents des unités antiterroristes se trouvaient sur place "dans le cadre d'une opération préventive", suggérant que l'assaillant était surveillé comme l'ont affirmé des médias britanniques.

Une vidéo périphérique aux faits, et quelque peu surréaliste, a depuis émergé. On y voit un policier britannique pénétrer dans un établissement, et faire part aux clients de la gravité de la situation. Il demande à chacun de quitter les lieux, dans le calme, pour raisons de sécurité. Mais la tenancière de l'établissement ne semble pas réaliser le caractère critique de la situation...