Leur sortie en parachute ascensionnel a tourné au gros stress.

Des touristes ont fait une sortie en parachute ascensionnel et ont eu une mauvaise surprise au moment de l'amerrissage. L'eau était en effet remplie de méduses.

Paniqués, on peut les entendre crier "non, non, non, non !" juste avant de toucher l'eau. La vidéo, postée sur Instagram, ne montre pas s'ils ont été blessés.