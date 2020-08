On coche toutes les cases de l'inconscience. Il fait nuit, l'individu ne porte ni casque ni protection ni gilet fluo, et dévale, en trottinette électrique, à 70 km/h, la bande d'arrêt d'urgence du ring de Bruxelles, à hauteur du viaduc de Vilvorde ! Si la vidéo a été postée hier sur les réseaux sociaux, on ignore à quand remontent précisément les faits.

Ce n'est pas la première fois que de tels actes sont observés le long de nos autoroutes. Pour rappel, rouler sur une bande d'arrêt d'urgence représente une infraction du troisième degré. Pour rappel, il est strictement interdit aux trottinettes électriques d'accéder aux autoroutes. Pensées pour le milieu urbain, ces engins sont d'ailleurs bridés à 25 km/h. Théoriquement...