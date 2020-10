Alors qu'une soirée entre colocataires battait son plein, une étudiante britannique, très éméchée, a voulu voir si elle savait rentrer à l’intérieur de son sèche-linge. Résultat des courses, celle-ci s'est retrouvée coincée dedans et ses colocataires ont dû appeler les pompiers pour la secourir. A la base de cette idée tout à fait folle, une histoire de défi, comme la jeune femme l'explique au quotidien britannique The Sun. "L’un de mes colocataires m’a défié de le faire. J’étais sûre que je ne pouvais pas rentrer dedans, alors j’ai essayé et ça m’a semblé bien plus facile que ce que je pensais. Ça allait jusqu’à ce que je remue mes hanches et croise mes jambes derrière moi. Je me suis alors rendu compte que je n’arrivais plus à sortir", raconte-t-elle.

Ses amis ne parvenant pas à la tirer hors de la machine en toute sécurité, ils ont donc fait appel aux pompiers. Ces derniers sont alors venus la délibérer. "Ce n’était clairement pas l’un de mes meilleurs moments, je ne l’indiquerai pas sur mon CV", ironise-t-elle. "Je ne vais pas mentir, je ne lave jamais mon linge moi-même de toute façon, je n’ai jamais utilisé de sèche-linge."