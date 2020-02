L'application TikTok fait des ravages chez les jeunes générations. Mais elle peut s'avérer très dangereuse!

Ce n'est pas Jason Clark, qui fait figure de star sur le réseau social, qui dira le contraire. Une de ses cascades filmées a en effet failli très mal finir. Son défi: nager d'un point A vers un point B en dessous d'un lac gelé. Le hic? C'est que Jason n'est jamais parvenu à trouver le point B. Grâce à une bonne capacité d'apnée, il est tout de même parvenu à revenir sur ses pas et à ressortir, non sans difficultés, par le point A.

Celui qui a plus de 400.000 abonnés sur la plateforme s'est exprimé d'ailleurs suite à cela sir Instagram, pour mettre en garde après sa mésaventure. Voici ses confidences: "Je n’ai jamais été aussi proche de mourir. Je ne pensais pas que mes yeux gèleraient si vite. Une fois sous l'eau, la surface du trou n'était pas différente de celle de la glace. Quand je me suis retourné et que j’ai senti de la glace solide, je pensais que j’étais au trou. Comme je ne l’étais pas, j’ai décidé de revenir en arrière et de suivre la poussière que j’avais soulevée. Mais la poussière était déjà partie et j'ai été dévié encore plus loin. J’ai ensuite essayé de briser la glace avec mon dos, vous pouvez le voir dans la vidéo. Je ne sais pas ce qui m’a poussé à me retourner une dernière fois. J’étais tellement essoufflé que je ne pouvais plus vraiment voir. J’avais accepté que c’était ça et que je n’allais pas y arriver. J’ai balancé ma main à ce que je pensais juste être une tache de glace plus claire et ma main a traversé. J’ai alors eu un regain d’énergie pour me relever. Il m’a fallu 2-3 respirations pour retrouver ma vision après avoir refait surface."

Finalement, Jason Clark conclut en affirmant que la personne qui filmait ne s'était pas rendue compte de la gravité de la situation. Autrement dit: il l'a échappé belle...